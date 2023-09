Reprodução/Instagram Lívia Andrade





A apresentadora Lívia Andrade revelou, na manhã desta quinta-feira (21), através dos stories do Instagram, que sofreu uma tentativa de assalto no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ).



Segundo Lívia, o meliante tentou roubar a mochila dela, enquanto ela se preparava para deixar o local em um carro. A global ainda revelou ter se arrependido de não agredir o assaltante.

"O meliante tentou roubar a minha mochila. Tem que estar com os três olhos bem abertos. Essa mochila é velha de guerra, me acompanha em uma vida. Coloquei a mochila no banco do carro e, em segundos, o cidadão quase leva minha mochila. Me coloquei na frente do cidadão e me arrependi de não ter dado uma voadora", contou.



Ao chegar nos Estúdios Globo, Lívia tranquilizou os fãs. Por isso que é bom não ficar no celular. Eu ando de um jeito, toda amarrada, a gente sabe como funciona. Aqui no Rio de Janeiro está babado. Aqui, piscou um olho e foi. Nesses casos é importante que a gente procure a polícia", explicou Lívia, que afirmou não ter prestado queixa devido ao atraso para chegar no trabalho.



Lívia, que apresenta o quadro “O Brasileiro Precisa Ser Estudado”, da atração dominical “Domingão com Huck”, estava de férias recentemente. A ex-SBT abriu o álbum de fotos em Ibiza, na Espanha, e encantou os fãs.