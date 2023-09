Reprodução/ Instagram Filha de Juliano Cazarré tem alta após passar 11 dias na UTI

Maria Guilhermina, a caçula de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, teve alta hospitalar nesta quinta-feira (21). A criança passou 11 dias internada na UTI, para fazer novos procedimentos cirúrgicos.

Letícia notíciou a alta pelo Instagram. "A caminho de casa", escreveu a esposa do ator em uma foto da bebê de um ano.



A criança foi internada no dia 10 de setembro após passar mal e ter febre. Guilhermina, que foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein no nascimento, uma cardiopatia rara, teve que ser submetida por procedimentos cirúrgicos durante os dias no hospital.



"A gente recebeu resultados dos exames e ela está com duas bactérias bem resistentes. Então, vamos precisar passar acesso no fundo do pescoço. Ela vai pro centro cirúrgico, passar acesso, e vai pros antibióticos. Desta vez ela não está com nenhum sinal de sepse", disse Letícia, quando a filha foi internada.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente