Reprodução/Record Os participantes do Paiol disputam uma vaga na sede do reality show





O último dia de Paiol em "A Fazenda 15" tem votação acirrada para as quatro vagas que restam no elenco oficial do reality em 2023. Nas últimas horas, um empate técnico mostrou que a disputa masculina está indefinida.



Cezar Black é o preferido do povo na enquete iG Gente, com 43,5% dos votos. A segunda vaga parece aberta. Shayan e Igor estão empatados, com 22% dos votos cada. Erick Ricarte tem 12,5% dos votos.

Paiol A Fazenda: quem merece entrar do elenco masculino? Se for outro, deixe nos comentários #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 19, 2023





Na disputa entre as mulheres, Nadja Pessoa aparece na liderança, com 34,2% dos votos. Em segundo lugar, aparece Lumena Aleluia, com 32,3% dos votos. Em terceiro lugar, Wendy Tavares corre por fora, com 23,2% dos votos. Sol do Deboche surge com 10% da preferência do público.

Paiol A Fazenda: quem merece entrar do elenco feminino? Se for outra, deixe nos comentários #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 19, 2023





A votação termina nesta quinta-feira (21) e quatro participantes do Paiol entram oficialmente em "A Fazenda 15".