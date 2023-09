Reprodução/ Globo/ Instagram Pedro Ortega é criticado após debochar de Luísa Sonza: 'Desnecessário'

Na manhã desta quarta-feira (20), Luísa Sonza resolveu revelar que terminou com Chico Moedas após traição. A web e alguns famosos comentaram o desabafo, como Pedro Ortega. O ex-De Férias com Ex debochou da cantora e falou que ela colheu o que plantou. Internautas não gostaram do comentaram e criticaram o influenciador.



"Engraçado pegou o Whindersson, deu gaia. Pegou o outro [Vitão], o outro trocou até de lado, pegou o carioca [Chico], o carioca puf [saiu] em dois meses. A vida cobra", disse ele, aos risos.







Seguidores da página Segui a Cami do Instagram criticaram a fala. "Esse cara é desnecessário, avisa esse a essa coisa que ela não traiu, inclusive depois dela tomar bastante hate, que o bonito do Whinderson foi falar o por que né... Certa tá é ela de não proteger mais homem, eles fazem isso aí, arrumam sempre alguém para mentir por eles, para passar pano...", disse um. "Nunca vou perdoar a mtv por ter dado palco pra esse ecr*to", escreveu outro. Um internauta ainda relembrou que nunca aconteceu traição no casamento com Whindersson: "O Whindersson já assumiu que não aconteceu o que falam, que o término foi por conta da depressão dele".