Reprodução Luísa Sonza e Chico Moedas





O bar Galeto Sats, apontado como local da traição de Chico Moedas a Luisa Sonza, debochou da cantora em comunicado publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (20).

Sonza apontou que a traição aconteceu no "banheiro sujo de um bar", que seria o Sats, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ). O perfil oficial da empresa debochou do desabafo ao afirmar que isso era "puro suco do Rio de Janeiro".

Leia também Luísa Sonza explica decisão de expor Chico Moedas ao vivo





"A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat’s, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até as quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se", ironizou.

O "comunicado oficial do bar" dividiu opiniões. "A intenção é que para fazer o bom mkt não se tripudie em cima da dor dos outros, amo esse lugar, mas bom senso na publi cai melhor do que oportunismo. Obs: Crítica construtiva", escreveu uma internauta. "Sou testemunha q o banheiro é limpinho", ironizou outra.





A cantora Luisa Sonza quebrou o silêncio sobre a traição do namorado, Chico Moedas. Em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, Sonza afirmou que Chico a traiu em um banheiro sujo de bar e a relação chegou ao fim após quatro meses.

"Autoestima destruída, dúvida... É uma dor impossível de explicar (...) Intenso demais é quem larga tudo que prometeu por um momento sujo em um banheiro de bar. De resto, é só amor (...) Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição e invalidam tudo que é real. Mentem olhando no olho como se fossemos uma ameba (...) Você, naquela noite, naquele bar, você não me protegeu", desabafou Luisa Sonza.