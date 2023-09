Reprodução/Instagram Perfil de Chico é desativado e Luísa Sonza ganha mais de 100 mil seguidores

A revelação da traição de Chico Moedas no relacionamento com Luísa Sonza gerou discussão e teve consequência nas redes sociais. O perfil do ex-namorado da cantora saiu do ar após o anúncio do fim do namoro.





Os internautas perceberam que a conta do Instagram do influenciador foi supostamente desativado.

Chico desativou seu perfil no Instagram. pic.twitter.com/xEGqzpg5Fv — POPTime (@siteptbr) September 20, 2023





Por outro lado, a artista ganhou mais de 100 mil seguidores desde a participação no programa Mais Você, com Ana Maria Braga, onde leu uma carta ao vivo expondo a traição.

Ana Maria chorou enquanto ouvia a convidada e usou um lenço para secar as lágrimas no rosto. A apresentadora ainda demonstrou apoio à cantora e abraçou ela no final da declaração.

Confira a declaração de Luísa Sonza na íntegra:

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: "Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você" #MaisVocê pic.twitter.com/dbWgVRKTFa — gshow (@gshow) September 20, 2023





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: