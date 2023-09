Reprodução Jhenny Santucci e Arthur Aguiar

A empresária Jheny Santucci publicou um desabafo nesta terça-feira (19) em pronunciamento sobre o término do relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar. Na última segunda-feira (18), o campeão do "BBB 22" surpreendeu ao anunciar o fim do namoro dois dias após divulgar a gravidez do casal.

Através dos Stories do Instagram, Jheny publicou uma carta aberta que contraria a versão de Arthur Aguiar, que alegou que ambos quiseram seguir separados. A empresária afirma que não esperava o término e diz que estava disposta a construir uma família.

"Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim.

Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo, afinal, eu sempre fui forte, e agora serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro AMOR da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dar forças para seguir", iniciou.

A influenciadora aponta que a gravidez não foi planejada, mas reaproximou ela de Arthur Aguiar. "Nosso relacionamento era baseado em AMOR, em uma convivência leve e gostosa, não sendo de forma alguma sustentado exclusivamente pela geração de um filho, até porque, acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem do amor.

Minhas expectativas foram criadas em cima de atitudes, carinhos, cuidados e declarações como 'eu te amo muito' e 'quero viver e ter uma família com você'", alegou.

"Eu realmente estava PREPARADA para construção da nossa família e sonhava com o dia que nosso filho iria chegar ao mundo pra transbordar o nosso amor.

Entretanto, em uma relação é necessário que as duas pessoas envolvidas estejam olhando para a mesma direção e tenham o mesmo comprometimento. E o livre arbítrio está aí, para que seja possível que cada um siga a vontade do seu coração".

A empresária aponta que apesar do término, ela sabe que Arthur Aguiar será um bom pai. "Inclusive, tem sido muito zeloso e acompanhado toda a minha gravidez, até então. Independente de tudo, faremos todo o possível para manter uma boa relação por conta desse grãozinho de gente que está dentro de mim".

"Por aqui, sigo acompanhada e acolhida pela minha família e pelos meus amigos, que nunca mediram esforços para me ver bem. Dedicarei todos os meus esforços em uma gravidez saudável, linda e mágica!", finalizou.