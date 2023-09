Reprodução/Instagram - 16.09.2023 Arthur Aguiar e ex-namorada, Jheny Santucci, esperam primeiro filho juntos





Jheny Santucci, agora ex de Arthur Aguiar, ignorou o fim do relacionamento com o campeão do "BBB 22" e surgiu nas redes sociais postando uma mensagem enigmática. Para alguns internautas, o vídeo publicado por Jheny foi uma indireta.

De pijama, Jheny, que está grávida, resolveu conversar com os fãs. "Bom dia, meus amores. Boa tarde, já, né? São meio-dia. É que segunda-feira é a minha folga... Hoje eu acordei cedo, mas fiquei enrolando na cama, que é o dia que tenho para ficar "de boa". Boa segunda-feira para vocês, que seja abençoada. Que você coloque Deus na frente de tudo para as coisas darem certo... Que todas as suas metas sejam concluídas", disse.

O recado de Jheny acontece após Arthur Aguiar informar que eles não formam mais um casal. "A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci (...) Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a). (...) Nossa história foi muito rápida e intensa (...) Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, afinal nem juntos nós estávamos", publicou Arthur, por comunicado.

O ex-BBB afirmou que não queria um relacionamento sério com Jheny, mas acabaram "ficando grávidos". "Tudo que tinha para ser dito antes, já foi dito e não voltarei a falar mais sobre. Vamos focar na boa relação que a gente já tem e cuidar do nosso filho (a). Obrigado pelo carinho de todos e peço que respeitem o nosso momento. Amo vocês", finalizou.

O ator Arthur Aguiar anunciou na sexta-feira (15) que será pai pela segunda vez. A confirmação do fim do relacionamento acontece três dias depois. O ex-BBB já é pai de Sophia Aguiar, de 4 anos, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.