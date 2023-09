Reprodução Arthur Aguiar anuncia que será pai pela 2ª vez; saiba quem é a mãe

O ator Arthur Aguiar anunciou nesta sexta-feira (15) que será pai pela segunda vez. A gravidez é fruto do relacionamento com a empresária Jheny Santucci. O ex-BBB já é pai de Sophia Aguiar, de 4 anos, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.

Através do Instagram, Arthur Aguiar e Jheny publicaram um vídeo em que o casal faz divulgação de produtos para bebês.

"FINALMENTE podemos dizer, ESTAMOS GRÁVIDOS!! Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur?? Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar", iniciou.

De acordo com o casal, o bebê já está com 20 semanas. "A barriga já está crescendo e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes… A gente tá MUITO FELIZ em saber que já já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços (...) Agora é contagem regressiva!!! Estamos ansiosos demais!!", finalizou.





Quem é a mãe?

Jheny Santucci é uma influenciadora e empresária brasileira. Ela e Arthur Aguiar levantaram rumores de namoro em junho, quando foram vistos em um show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

No Dia dos Namorados, o casal decidiu assumir a relação de vez ao aparecer juntos em um evento da NBA, realizado em São Paulo.

A influenciadora é dona de um salão de beleza e de um estúdio de bronzeamento artificial. Ambos os estabelecimentos ficam localizados na capital paulista. No Instagram, Jheny tem 270 mil seguidores.