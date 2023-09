Neymar

O jogador foi visto em uma boate com duas mulheres na última segunda-feira (18). Com isso, ele foi acusado de trair Bruna Biancardi mais uma vez. A influencer, que está grávida de Neymar, estava no Brasil enquanto o atleta curtia a noite acompanhado. Vale lembrar que ele traiu a namorada em junho, quando ela já estava esperando uma filha do jogador.