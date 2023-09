Reprodução/Instagram Filhos de Gugu posam juntos em viagem após briga judicial

Nesta terça-feira (19) Rose Miriam abriu um álbum de fotos da viagem de aniversário de 60 anos. A mãe dos filhos de Gugu Liberato mostrou o cruzeiro que fez com os herdeiros, João Augusto, Sofia e Marina.

O trio voltou a conviver de forma mais harmoniosa após a briga pela herança do apresentador, que morreu em 2019.





"Comemorando os meus 60 anos na companhia dos maiores amores que Deus me deu. Vivemos momentos muito felizes, e com certeza, inesquecíveis", escreveu Rose Miriam.





E completou: "Eu só tenho que agradecer à Deus pelos momentos que Ele nos proporcionou, para que pudéssemos saborear a alegria de vivermos em família", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: