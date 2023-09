Reprodução/Instagram Amanda





Parece que Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", está acompanhando os desdobramentos do paiol de "A Fazenda 15". Nesta terça-feira (19), após ter o nome envolvido em uma conversa do Paiol por Erick Ricarte , a médica foi às redes sociais mandar uma mensagem enigmática que, para muitos, foi indireta.



Cezar Black, ex-participante do BBB 23, foi questionado por Erick sobre quem foi o campeão da edição. Na saia justa, Black falou em Amanda e riu. Nadja Pessoa também se mostrou surpresa com o nome, já que parecia não lembrar de Amanda como campeã do programa da Globo.

"Tava aqui pensando… é bom ganhar um reality, recomendo", disse Amanda, no Twitter, atual X. A indireta de Amanda dividiu opiniões na web.

"Amandinha divide seu playplus comigo? Pelo jeito você ta com tempo de acompanhar reality da Record", ironizou um internauta. "MERECER ganhar é melhor… recomendo!", apontou outro.

Tava aqui pensando … é bom ganhar um reality , recomendo . — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) September 19, 2023





"Só lamento por aqueles que não tiveram a competência de chegar ao top 5.", apoiou uma fã de Amanda, ironizando o desempenho de Cezar Black no reality.





"Inveja e não saber perder é um título que só alguns amargurados carregam…

Nunca saberão o que é ser amado por ser quem você é e ainda ganhar o maior prêmio da história do maior Reality do Brasil", ressaltou outro fã de Amanda.