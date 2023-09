Reprodução Gretchen manda indireta para Jenny Miranda de 'A Fazenda 15'

A artista Gretchen mudou o visual nesta terça-feira (19) ao adotar uma franja com os cabelos pretos longos. O novo corte da cantora faz referência a aparência dela na década de 1980. Em meio a exibição para os seguidores, Gretchen aproveitou para mandar uma indireta para a ex-filha Jenny Miranda, peoa de "A Fazenda 15".

"Aqui está o nosso cabelo pronto para o filme. Gretchen, anos 80, com franja Brigitte Bardot. A gente não usou nenhuma cápsula hoje. Estou simplesmente apaixonada por esse cabelo", disse a cantora. A mudança é pensada para a participação dela no filme "O Melhor Amigo".

Apesar do tom leve e descontraído, Gretchen aproveitou a ocasião para alfinetar a ex-filha de consideração Jenny Miranda, que está confinada em "A Fazenda 15".

Na última segunda-feira (18), durante a pré-estreia do reality da Record, Jenny criticou a cantora afirmando que Gretchen só queria ser mãe dela, quando era conveniente.

Sem mencionar nomes, a veterana rebateu: "Na minha vida, eu me preocupo com coisas produtivas, com coisas boas, com coisas que têm futuro. Coisas que não têm futuro, não adianta mandar para mim, porque eu nem respondo. Então, entendedores entenderão".

Jenny Miranda é ex-namorada de Thammy Miranda, herdeiro da dançarina. Após o relacionamento, Jenny ainda teria permanecido na família devido à relação conturbada com a mãe biológica. Desta forma, ela e a dançarina desenvolveram uma relação de mãe e filha. Apesar disso, a adoção nunca foi oficializada.