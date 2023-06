Reprodução Gugu Liberato

Nesta quinta-feira (29), foi publicada no Diário Oficial a decisão do STJ (Superior Tribunal da Justiça) de suspender o processo movido por Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato Sofia, Marina e João Augusto, para prova a união estável com o apresentador e assim ter direito à herança dele.

A suspensão vem depois de uma reivindicação de Thiago Salvático, o suposto namorado de Gugu que também tenta comprovar que viveu uma união estável com ele.



A decisão foi tomada pela ministra Nancy Andrighi, que afirmou que a ações movidas separadamente por Rose Miriam e Thiago Salvático foram tratadas de maneira desproporcional pela Justiça.

O processo sobre a herança de Gugu acontecia desde maio e ganharia uma nova audiência no dia 3 de julho. Gugu, que morreu em 2019, deixou 75% do patrimônio, avaliado em R$ 1 bilhão, para os filhos e outrs 25% para os cinco sobrinhos. O nome de Rose Miriam não é citado pelo apresentador.