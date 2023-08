Reprodução/Instagram Filhas de Gugu comenta foto da mãe com o irmão após críticas

Sofia e Marina, filhas gêmeas de Gugu Liberato, saíram em defesa da mãe, Rose Miriam, após ela ser alvo de críticas por publicar uma foto com o filho, João Augusto. O jovem está a favor da tia em meio à briga pela herança do apresentador.

As jovens resolveram comentar sobre os ataques sofridos pela matriarca e afirmaram que a relação dos dois não foi afetada pela disputa judicial.

"Mãe, te amo muito. Não se preocupe com essas coisas de processo. Nós sabemos toda a verdade e quem é a nossa verdadeira família. Você é uma mãe maravilhosa e que sempre fez tudo para proteger seus filhos", disse Sofia.

Já Marina escreveu: "Mãe, você nunca esteve contra a gente, muito pelo contrário, sempre lutou para proteger seus filhos, principalmente após a perda do nosso pai. Até entendo as razões para seus comentários sobre o processo nesse post, mas a verdade é que tudo que você faz sempre é para nos defender".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !