Eliezer usou as redes sociais para conversar com os seguidores na última segunda-feira (18). No entanto, os internautas foram surpreendidos por uma pergunta inesperada, que questionava o ex-BBB sobre as especulações de que ele e a esposa, Viih Tube , teriam um relacionamento de aparências, “contrato com data para terminar”.



“Quando a gente começou a namorar, também falaram que era um contrato”, iniciou ele. De acordo com Eli, “mês sim”, “mês não”, “as pessoas anunciam” o término do relacionamento dele. O motivo, segundo ele, é que “Gente real e feliz incomoda muito”.



“As pessoas são tão frustradas e amarguradas que, ao invés de falar: ‘que legal que os dois estão bem, construindo uma família’, preferem falar isso, que nossa relação é um contrato”, acrescentou ele.



Conhecidos por compartilharem conteúdos de maternidade e paternidade, Viih Tube e Eliezer oficializaram o namoro em agosto de 2022. O casamento aconteceu em março deste ano e, no mês seguinte, em abril, a pequena Lua di Felice nasceu. O casal revelou que pretende ter outros filhos biológicos e que também querem adotar.

