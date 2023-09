Reprodução Viih Tube e Eliezer pagaram valor milionário na nova casa; veja preço

A influenciadora Viih Tube e o marido Eliezer desembolsaram um valor milionário para comprar a casa dos sonhos da família. Os pais de Lua, de 4 meses, adquiriram um imóvel de 2.471 m², localizado na Granja Viaja, em São Paulo. A mansão custou R$ 8,5 milhões ao casal.

Com direito a quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, sala de cinema e uma extensa área de lazer, a nova casa de Viih Tube e Eliezer ganhará uma mega reforma para se enquadrar as exigências do casal.

Em vídeo publicado pela influenciadora, ela revela o desejo de ter uma horta, para plantar ao lado da filha. "Já temos o espaço da horta para plantar. A ex-moradora tirou tudo, mas iremos replantar".

Viih Tube criará o quarto da herdeira do zero, com direito a brinquedoteca e closet. A previsão de mudança está marcada para dezembro. A casa foi construída no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade. No entanto, a mansão do casal fica no final de uma rua, portanto, ela não tem vizinhos.