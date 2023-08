Reprodução Instagram - 31.08.2023 Viih Tube mostrou hematomas de Eli nos stories do Instagram

Nesta quinta-feira (31), a ex-BBB Viih Tube usou os stories do Instagram para mostrar como Eli está após ter passado por uma cirurgia de ginecomastia. Eliezer foi submetido ao procedimento cirúrgico com o intuito de reduzir o volume de suas mamas, que eram grandes devido a um desequilíbrio hormonal.



“Em volta do peito tem enxerto, não é? Então é por isso que fica um pouquinho mais roxo”, contou Viih, enquanto mostrava alguns hematomas no corpo de Eli, com ênfase na região peitoral e também das axilas. “Tirou a glândula e o volume do peito”, disse Eli.



A influenciadora ainda pontuou que percebeu mudanças na cintura do marido. “O culote que você tinha aqui, numa voltinha, não tem nada”, afirmou Viih . Isso porque, além da cirurgia de ginecomastia para reduzir o volume das mamas, o ex-BBB passou por uma lipoaspiração.



Eliezer também agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos fãs e seguidores. “Passando para agradecer todo o carinho comigo e todas as mensagens de positividade e boa recuperação. Foram muitas, estou tentando ler todas e responder todas”, declarou.

