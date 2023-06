Reprodução/Instagram Bruna Biancardi reaparece na web após suposta traição de Neymar Jr.

Após um final de semana agitado, Bruna Biancardi apareceu nas redes sociais para anunciar um projeto para a família. A influenciadora postou no feed pela primeira vez após uma suposta traição de Neymar Jr vir à tona.

A modelo, que está grávida do primeiro filho, explicou que está no processo para conseguir dupla nacionalidade. No texto, ela garantiu que pode ser de grande importância para os familiares e para o bebê.





Nos comentários, os internautas falaram sobre o suposto envolvimento do jogador com Fernanda Campos. "O cara trai uma mulher dessa", declarou uma; "Nasce uma nova Gabi Brant", disse outra; "Neymar burro, não merece uma deusa dessa", comentou uma terceira.

Teve também quem saiu em defesa de Bruna. "Bloqueia os comentários Bru, por vc e pelo seu bebê", sugeriu uma; "Gente deixem a menina em paz! Vocês não sabem como é o relacionamento deles, e se for aberto?? Ninguém tem nada a ver com isso!", disse outra.

