O atleta da Seleção Brasileira Neymar Jr. foi flagrado com duas mulheres em uma balada em Barcelona, na Espanha. O vídeo divulgado nesta segunda-feira (18) mostra o jogador falando com uma mulher loira e outra morena. No último final de semana, a noiva Bruna Biancardi publicou uma reflexão sobre pessoas desleais.

No vídeo que circula pelas redes sociais, Neymar Jr. aparece na boate Sala Apolo, em uma festa. A gravação registra o atleta falando no pé do ouvido de uma mulher loira, que também estava acompanhada de outra mulher morena. As informações foram publicadas no portal Leo Dias.

O novo vídeo traz questões sobre o status de relacionamento do atleta com a influenciadora Bruna Biancardi. No último domingo (17), a paulistana chamou atenção após publicar uma reflexão sobre lealdade.

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou a mensagem "Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém" e logo apagou. A atitude fez com que internautas apontassem uma possível indireta para o jogador.

Em junho, Bruna Biancardi e Neymar estiveram no centro de uma polêmica após a infidelidade do jogador ser exposta para a mídia. Na época, a modelo Fernanda Campos revelou ter tido um caso com ele na véspera do Dia dos Namorados.





