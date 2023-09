Globo/Rogério Faissal Pipoca da Ivete





A Globo tem os queridinhos e Ivete Sangalo está no seleto grupo da emissora. A estreia da segunda temporada do "Pipoca da Ivete", neste domingo (17), mostra que a cantora baiana é nome forte da Globo e foi escolhida para enfrentar a tradicional guerra dominical por audiência.

A emissora mudou completamente o "Pipoca da Ivete" na tentativa de apagar da mente do telespectador programas como "Zig Zag Arena" e "Família Paraíso"; fórmulas desgastadas como "The Voice Brasil" e "The Masked Singer"; e até mesmo a primeira temporada sem sal do "Pipoca" .





Ivete, acostumada a lotar estádios e arrastar uma multidão no Carnaval de Salvador , não estourou a audiência das tardes de domingo na Globo em 2022 e terá o difícil desafio de consolidar uma boa média aos domingos sem usar o futebol como muleta. A Globo deu a Ivete convidados de peso, um reality show e até trio elétrico na rua. Tudo isso em 1h20 (das 14h10 às 15h30) para combater nomes como Celso Portiolli, Eliana e Rodrigo Faro.

Ivete Sangalo como a "mainha" mais amada do Brasil

Querida pelo Brasil e com um carisma inconfundível, Ivete Sangalo foi batizada pela Globo na divulgação do programa como a "mainha mais amada do Brasil". O apelo vem com uma excelente notícia: a emissora resolveu abandonar os erros da primeira temporada e apenas um quadro, o "Me Chama Que eu Vou", volta ao Pipoca.

De resto, tudo novo de novo. Cenário, convidados, trio elétrico, reality show e brincadeiras. Anitta, Clara Moneke e José Loreto são os convidados do programa de estreia. O reencontro de Ivete e Anitta, inclusive, afasta os rumores de um desafeto permanente .

Globo/Fábio Rocha Ivete e Anitta









Ivete conselheira e quase Luciano Huck

Irreverente ao falar da vida pessoal, a cantora vai usar da estratégia no programa. No quadro "Pipoca do Amor", Ivete dá conselhos para situações enviadas pelo povo nas ruas exibidas no telão e também na plateia. Sincerona e com bom-humor, a apresentadora terá a ajuda dos convidados para dar dicas que podem solucionar as questões.

Ivete também vai se inspirar no colega Luciano Huck, que chega na programação horas depois com o "Domingão". A apresentadora vai ajudar pessoas na realização de sonhos na atração batizada de "Aquela Força", fórmula conhecida nos fins de semana da emissora em quadros como "Lar doce lar", "Lata Velha" e "The Wall", todos de Huck.



Globo/Fábio Rocha Pipoca da Ivete





Reality show sul-coreano é a grande aposta de Ivete

Ivete Sangalo terá sete quadros na segunda temporada do "Pipoca da Ivete", mas o reality show "Meu Namorado é o Melhor" é a grande aposta do programa.

Formato original sul-coreano e inédito no Brasil, o reality combina apresentações musicais, competição, apostas entre casais, histórias e romance. Os participantes começam se apresentando em grupo e no final, o par precisa apostar os ‘cacifes’ de 10 mil reais em quem acredita ser o melhor, podendo confiar todo o dinheiro no parceiro ou distribuindo o valor entre os participantes.

Aposta feita, é hora das apresentações individuais. Neste momento, é a plateia que decide o jogo: ela deve dar nota de 1 a 10 para cada apresentação. Ao final de cada programa, quem tiver menos pontos deixa a competição com o amor e de bolsos vazios, e quem apostou um valor nele perde a quantia. Já quem depositou dinheiro no mais bem votado pela plateia recebe em dobro este valor. Ao longo dos programas, os casais vão sendo eliminados até chegar no grande vencedor. Serão duas temporadas do reality no "Pipoca", com oito participantes em cada.

Jogando em casa

É lógico que a Globo vai colocar Ivete em cima de um trio elétrico e diretamente de Salvador. No "Sobe no Trio", recebe um convidado para um passeio pelas ruas da capital baiana, passando por pontos conhecidos da cidade, com bate-papo e cantoria. O primeiro convidado é o cantor Thiaguinho.

Globo/Heder Nunez Pipoca da Ivete com Thiaguinho





O que diz Ivete Sangalo sobre o desafio

Ivete deu a entender que a primeira temporada precisou de ajustes significativos para impactar o público na "segunda chance". “Foi tão importante existir o primeiro programa para que a gente tivesse esse hoje. É uma construção a partir das coisas que aconteceram. É um passo a passo do sentimento e do aprendizado”, revela a apresentadora.

Obviamente, a estreia vai contar com o apelo do futebol, já que Flamengo e São Paulo entram em campo pela final da Copa do Brasil 2023, logo após a estreia de Ivete, com transmissão da Globo. E, se Ivete já encheu um Maracanã, como deve fazer a torcida do Flamengo hoje, passou da hora dela estourar o "Pipoca" nas tardes de domingo da maior emissora do país.