"A Fazenda 15" estreia na Record, em 19 de setembro, com a promessa de ser uma edição "raiz", remetendo às tradições originais do reality rural. Ao longo de 14 temporadas, o programa contou com uma série de celebridades que contribuíram para o formato que conhecemos hoje, mas nem todas ganharam destaque por conta da participação na atração.





Relembre abaixo 8 peões que talvez você não se lembre que estiveram no reality show:



Pedro Leonardo

O filho mais velho do sertanejo Leonardo integrou a primeira edição do programa, exibida em 2009. O cantor tinha 22 anos na época e quase chegou à final, sendo o 11º eliminado da disputa.

Babi Xavier

A atriz e apresentadora também esteve na temporada inicial de "A Fazenda", mas não alcançou uma boa posição na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. Babi foi a segunda eliminada.

Luciele di Camargo

A irmã de Zezé Di Camargo e Luciano é outro nome do elenco oficial de "A Fazenda 1". A atriz foi eliminada na sexta roça, em uma edição que consagrou o ator Dado Dolabella como campeão.



Karina Bacchi

A campeã de "A Fazenda 2" quase não é lembrada pela participação no reality rural. A atriz e apresentadora chegou à final com o ator André Segatti e garantiu o prêmio de R$ 1 milhão. Ela disse que o valor foi doado para a ONG da mãe, que atuava em Paraisópolis, São Paulo.

Andressa Suita

Atualmente famosa pela carreira de influenciadora, com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, a esposa de Gusttavo Lima também esteve na segunda temporada do reality, aos 21 anos. Andressa teve uma trajetória breve no programa e foi a quarta eliminada.

Tico Santa Cruz

O vocalista da banda Detonautas também passou pouco tempo confinado no reality rural. O cantor foi eliminado na terceira roça de "A Fazenda 3" e a trajetória dele no programa é lembrada por brigas com o ator Dudu Pelizzari.

Thiago Gagliasso

O irmão de Bruno Gagliasso integrou o elenco da quarta edição e competiu até alcançar a 10ª posição. O político filiado ao Partido Liberal (PL) se envolveu em diversas polêmicas no confinamento, de uma suposta agressão a um animal até a briga que resultou na expulsão da ex-lutadora Duda Yankovich.

Raquel Pacheco

Conhecida como "Bruna Surfistinha", Raquel chegou na final de "A Fazenda 4". Ela ficou em terceiro lugar na disputa com a apresentadora Monique Evans , que garantiu a segunda posição, e Joana Machado, que levou o prêmio.





