Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, usuou suas redes sociais para desabafar sobre relação com a ex-mulher, que foi internada as pressas para uma cirurgia de emergência neste sábado (16).

“Este é o momento que todos os amiguinhos de balada que dizem que a amam pelo Instagram somem. O único que sobra pra ajudar com atendimento médico é o abusador aqui”, escreveu ele.

O casamento entre Thiago e Andressa terminou em meio a polêmicas e reviravoltas. O casal tem um filho, Leon, de um ano de idade.

A modelo do Privacy foi internada em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para remoção de pedras nos rins.

Após uma tarde em um parque de diversões, Arthur Urach, filho da modelo, informou em suas redes sociais que está voltando ao hospital para, onde passará a noite ao lado da mãe.