Andressa Urach tranquiliza fãs em redes sociais e agradece ex-marido por ajuda médica

Andressa Urach foi internada para as pressas para uma cirurgia de emergência para a retirada de pedra nos rins na manhã deste sábado (16). Recuperada, no início da noite a influenciadora apareceu em seus stories do Instagram para tranquilizar os fãs e dizer que está bem.

“Tô passando por aqui para tranquilizar vocês. Arthur estava aqui comigo, ele fez a baixa do meu hospital. Fiquei internada porque fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal”, explicou ela, que estaca na companhia da mãe.

Urach agradeceu a toda a equipe do hospital, aos amigos e, especialmente, ao ex-marido, Thiago Lopes, com quem ainda é casada perante a lei, apesar de já não viverem juntos desde o ano passado.

“Quero agradecer ao Thiago, meu ex-marido, porque eu fui atendida pelo plano de saúde dele - porque ainda somos casados no papel, então eu pedi ajuda e ele prontamente se prontificou e conseguiu a autorização para a minha consulta. Eu quero agradecer, muita gratidão!”, disse ela.

Ela continuou: “É nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente. Então estou grata ao meu ex-marido. Thiago muito obrigado pela ajuda!”

Em seguida, ela explica que não foi a primeira vez que teve esse tipo de problema, mas que prefere manter a discrição sobre sua vida pessoal, especialmente quando não está se sentindo bem.

"Muitas pessoas ficam felizes com a desgraça alheia. E eu não gosto de ficar me explicando, dando satifação. Não gosto de falar de coisas ruins", explicou.

