Reprodução/Instagram Rafa Kalimann relembrou traição em namoro





Rafa Kalimann revelou detalhes da traição que sofreu em um relacionamento ao falar da vida amorosa no "Sobre Nós Dois", programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet. Sem revelar nomes, a influenciadora contou que descobriu a infidelidade ao se deparar com um conteúdo "comprometedor" no celular do então parceiro.





"Não gosto de mexer [no celular dos companheiros], até porque tenho medo de achar. Vai que eu acho, vou ter que lidar com isso", opinou, antes de explicar como soube da traição de um namorado. A ex-BBB disse que pediu fotos do celular do parceiro, que deixou ela usar o aparelho dele.

"Ele recebeu uma mensagem de uma ex dele na hora que eu estava com o telefone, selecionando as fotos. Era uma resposta comprometedora. Eu abri na hora. Não era coisa boba, não. Era coisa de meses, era coisa séria", contou.

Rafa participou da atração do GNT enquanto ainda vivia um relacionamento com Antonio Bernardo Palhares . A influenciadora anunciou o fim do namoro de quatro meses com o empresário na última terça-feira (12).

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: