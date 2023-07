Reprodução Instagram - 10.07.2023 Rafa Kalimann e Antônio Palhares

Nesta segunda-feira (10), Rafa Kalimann compartilhou com os seguidores um álbum de fotos junto com o namorado, o empresário Antônio Palhares, na Espanha. Por meio do Instagram, a influenciadora admitiu: “Cada dia mais entregue”.



“Confesso que quando me falavam de Ibiza, automaticamente, ainda mais pelo fato de eu não consumir muita música eletrônica e balada, eu pensava que essa era a única opção. Bobeira minha. Tem uma ‘outra Ibiza’, de descanso e de uma beleza natural surreal”, escreveu ela na legenda da publicação.



Ademais, a influenciadora aproveitou para exaltar as paisagens naturais de Ibiza e também elogiou os pratos culinários da região. “Além de praias lindas, as comidas são deliciosas. Estou me divertindo e descansando muito. Feliz por estar aqui”, acrescentou Kalimann.



A ex-BBB e o empresário Palhares começaram a ser alvos de rumores de affair no início deste ano. Antes disso, ela vivia um romance com o ator José Loreto, que vivencia o cantor Lui Lorenzo na novela das sete “Vai na Fé”, escrita pela autora Rosane Svartman.

Confira a publicação na íntegra:





