Monique Evans se retratou publicamente com Solange Gomes após protagonizar uma polêmica com a ex-"A Fazenda". No início do ano, a também ex-"Banheira do Gugu" prestou queixa contra a apresentadora após ela a acusar de ter dado um "golpe da barriga".





“Eu, Monique Evans, venho por meio deste texto retratar-me publicamente pelas palavras que proferi contra Solange Gomes Nunes. Arrependo-me profundamente dos comentários que publiquei em meus perfis das redes sociais Instagram e Twitter”, afirmou em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (14).

Evans ainda pediu desculpas pela acusação: "Solange nunca deu qualquer 'golpe da barriga', e é uma colega de profissão que admiro e respeito. Assim, manifesto meu sincero arrependimento pelo ocorrido e peço desculpas à Solange".









Gomes agradeceu Evans pela ação no Twitter: "Sempre há tempo para o arrependimento. Que sirva de exemplo para muitas pessoas. Obrigada, Monique Evans. Você fez um bem grande não somente a mim, mas também a minha filha Stephanie e a um grupo de pessoas irracionais que necessitam de bons exemplos como este".

Obrigada @moniquevansreal Vc fez um bem grande não somente a mim, mas também a minha filha Stephanie e a um grupo de pessoas irracionais que necessitam de bons exemplos como este. Obrigada ao meus advogados Dr. Bruno Maher e Dra Monica Gandra Maher. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) September 14, 2023





Entenda o caso



A polêmica do "golpa da barriga" começou após Monique reclamar de acusações de que a filha, Bárbara Evans, havia aplicado o "golpe" no casamento com o empresário Gustavo Theodoro. Solange aproveitou a reclamação para relembrar da mesma acusação que recebeu da apresentadora, em 2021 .



As publicações deram início a uma troca de farpas entre as famosas nas redes sociais. Em janeiro, Gomes prestou queixa em uma delegacia no Rio de Janeiro e Evans depôs no processo .

Monique Evans prepare, o processo agora vem. Odeio, mas está me acusando sem provas. Nunca te fiz nada. Vai provar o que fala de mim. Tá esquecida? Quer mídia? Vai ganhar processo. Dr Bruno Maher e Dra Monica Gandra serão acionados na segunda-feira. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) January 8, 2023





