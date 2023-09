Reprodução Carro do motorista do caso Kayky Brito vai ao conserto após vaquinha

O motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito publicou nesta sexta-feira (15) um vídeo mostrando que o carro foi levado ao conserto. Diones Silva sensibilizou internautas após revelar não ter condições para realizar o reparo do automóvel. O conserto acontece após o prestador de serviço arrecadar R$ 180 mil em vaquinha online.

O carro de modelo Fiat Cronos que atropelou o ator Kayky Brito na avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, na madrugada do dia 2 de setembro foi encaminhado para o conserto. O automóvel ficou com o vidro do visor da frente destruído após colidir com o artista.

Através das redes sociais, Diones Silva publicou uma mensagem agradecendo os internautas que colaboraram com a arrecadação financeira para realizar o conserto do veículo.

"Obrigado a todos que ajudaram! Sem vocês não teria sido possível! Gratidão", declarou.









Nas redes sociais, Diones Silva relatou aos internautas estar desamparado financeiramente após o atropelamento. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e devido o veículo ficar parcialmente destruído ele perdeu a fonte de renda.

Com a ajuda de influenciadores, Diones Silva abriu uma vaquinha online que em poucas horas atingiu aproximadamente R$ 176 mil. Ele havia colocado a meta de atingir R$ 30 mil e após ultrapassar o valor revelou que irá doar a parte que excedeu.

“Já encerrei a vaquinha, mas tem um prazo de 15 dias para ser fechada, então o que passar vai continuar entrando. Parte desse valor eu vou pegar e fazer cesta básica, dar para quem precisa. Então, o que passou disso quero transbordar na vida das outras pessoas. Vou pegar parte disso e abençoar outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração“, disse ele em conversa com o influenciador Rafael Múrmura.

Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Ele segue internado no local e permanece com o quadro clínico “sob controle”.

Brito estava em um quiosque beira-mar e q uase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.