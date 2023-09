Reprodução/Instagram Motorista encerra vaquinha virtual e agradece apoio

Diones Coelho da Silva, motorista envolvido no acidente com Kayky Brito, agradeceu ao apoio do público nas redes sociais e informou que encerrou a vaquinha que foi aberta para ajudá-lo a arcar com os custos com seu carro e mantê-lo enquanto não pode voltar ao trabalho. Com uma meta inicial de R$ 30 mil, a campanha arrecadou mais de R$ 100 mil.

Leia também Depoimento de Bruno de Luca sobre Kayky Brito revolta web

"Passando aqui para agradecer todas as doações, o apoio de cada um, as mensagens e tudo o que vocês fizeram. Estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações. Podem ter certeza de que vai abençoar muito a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe grandemente!", celebrou o motorista.