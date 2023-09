Reprodução/Instagram Zé Vaqueiro posta a primeira foto do filho, internado desde o nascimento

Nesta quinta-feira (14), Zé Vaqueiro publicou a primeira foto do filho caçula, Arthur, que está internado desde o nascimento. O bebê tem Síndrome de Patau , caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações.

O cantor apareceu de mãos dadas com o herdeiro, fruto do relacionamento com Ingra Soares, e falou sobre a saúde dele .





"ARTHUR: significa 'ei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Meu filho amado, você está sendo forte e corajoso. Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria. Mais uma vez quero deixar meu agradecimento a todas as orações. A fé move montanhas", escreveu.

Arthur nasceu no dia 24 de julho e desde então segue internado na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

