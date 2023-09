Reprodução/Instagram Filho de Zé Vaqueiro respira sozinho na UTI, afirma mãe

Nesta sexta-feira (1) Zé Vaqueiro e Ingra Soares visitaram o filho, Arthur, de um mês na UTI e comemoraram uma ótima notícia sobre a saúde do bebê, diagnosticado com a síndrome de Patau.

A mãe afirmou que ele já está respirando sem a ajuda de aparelhos. Nas redes sociais, o casal apareceu emocionado com a evolução do quadro.





"Atualizando vocês: Arthur já respira por conta própria. O nosso Rei Arthur é forte. Só felicidade, obrigada meu Deus", disse ela.

Além disso, Ingra comentou o fato do casal nunca ter publicado uma foto do terceiro filho na web. "Sei que todos estão esperando uma foto do Arthur, e agradeço por respeitarem esse tempo. Vamos mostrar na hora certa, a hora que Deus tocar no meu coração", garantiu ela.

