Reprodução / Instagram Juliette elogiou Ana Maria em post do Instagram

Após participar do “Mais Você” na manhã desta quinta-feira (14), Juliette postou foto de diversos momentos no set do programa matinal, onde é possível ver ela com Louro Mané e o reencontro com Gil do Vigor.

“Hoje eu tomei café com a Ana Maria Braga. Ela é encantadaaa… É sensível e linda…", escreveu a ex-BBB. "Os seus olhos verdes enchem de lágrimas de felicidade pelo outro, o seu abraço é lar e o seu sorriso leveza. Feliz", legendou as fotos.

Ainda durante o programa, Ana Maria quis saber tudo sobre o romance da ex-BBB com o atleta de crossfit Kaique Cerveny, que não mora na mesma cidade que ela. "Todo mundo viaja, a gente se encontra de vez em quando. Ana é perigosa, entenda: ele está no estágio probatório ainda. No Direito você tem um período até ser efetivado. Estamos nessa fase", brincou.

"Eu parei de esconder minha vida amorosa porque não estou fazendo nada de errado. Mas é isso, às vezes você não conhece a pessoa, então tem que passar por essa fase [de teste]", justificou Juliette.