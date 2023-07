Reprodução/Instagram Nasce terceiro filho de Zé Vaqueiro; bebê está na UTI

Nesta quarta-feira (26) Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram o nascimento do terceiro filho. Através de um comunicado, a equipe do artista deu detalhes da saúde do bebê e da mãe.

Segundo a nota, o recém-nascido está na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. A mãe já recebeu alta e passa bem.





Por conta disso, a assessoria explicou a agenda do artista para os próximos dias. "Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto", afirmaram.

A equipe também pediu oração e compreensão dos fãs."Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio", concluíram.

