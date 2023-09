Reprodução/Globoplay 07.09.2023 Ludmilla e Brunna Gonçalves se beijaram durante a apresentação da cantora no 'The Town'

Ludmilla fez seu tão aguardado show no The Town na tarde desta quinta-feira (7), e entre muitos pontos surpreendentes, um beijo quente na esposa Brunna Gonçalves foi um dos momentos altos da performance.

O casal aproveitou as letras picantes das faixas "Sintomas de Prazer" e "Malvadona" para Brunna sensualizar no palco e guanhar um beijo da esposa. "Uma salva de palmas para a Brunna! Gostosa!", disse Lud, no final do bloco.

MÃES 😭🩷 Ludmilla e Brunna Gonçalves dando um beijo DAQUELES no palco do The Town! #LudmillaNoMultishow #LudmillaNoTheTown pic.twitter.com/QwLi9RzweL — TAG revista (@tagrevista_) September 7, 2023





Inspiração em Beyoncé e participação de Lulu Santos



Ludmilla se preparou bem para a apresentação nesta primeira edição do The Town. Ela chamou uma diretora de fotografia de Hollywood, Camila Cornelsen, para compor a equipe, além de ter se inspirado por divas pop internacionais como Rosália e Beyoncé.

Para colocar todas essas referências no palco, a funkeira contou com 30 bailarinos no palco, além da participação de outro grande nome da música brasileira: Lulu Santos.

Ludmilla e Lulu Santos no palco do The Town e Tia Silvana filmando 🗣 #LudmillaNoMultishow #LudmillaNoTheTown pic.twitter.com/CdHlodisVS — BCharts (@bchartsnet) September 7, 2023





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!