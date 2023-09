Reprodução Flora Matos manda indireta a Anitta: 'Nunca paguei pra ter destaque'

A participação de Anitta na premiação MTV Video Music Awards na última terça-feira (12) está gerando polêmicas! Após Mia Khalifa sugerir que o prêmio da cantora brasileira foi roubado, Flora Matos publicou uma sequência de indiretas sobre a para a dona do hit "Funk Rave".

Através do X, antigo Twitter, Flora Matos fez uma suposta reflexão sobre o discurso de vitória de Anitta, que levou para casa o prêmio de "Melhor Clipe Latino".

"Uma vez falaram pra mim que pra chegar em tal lugar, eu tinha que me aproximar de fulana. Tem coisas que eu espero nunca ter que fazer. Pessoas de quem eu espero nunca precisar. Sonhos que talvez nunca se realizem, se não for na base do talento, da honestidade, e do respeito", iniciou.

"Ela não quer ser comparada com alguém que chegou depois dela. Diz ela que capinou a porra toda então ela não pode admitir esse tipo de comparação. Pergunta o que ela fez pelas pessoas de que vieram antes dela", alfinetou Anitta, que declarou recentemente não gostar de ser comparada com artistas novos.

A rapper também fez uma indireta para o single de "Funk Rave", música que permitiu que Anitta ganhasse a estatueta do VMA. No clipe, a cantora encena fazer sexo oral em um dos atores.

"Eu nunca paguei, nem dinheiro nem boquete pra ter nenhum tipo de destaque, então eu me orgulho muito do que eu construí até aqui", completou Flora Matos.

Além disso, Flora Matos citou o músico Hermeto Pascoal, que foi vencedor do 19ª Grammy Latino, edição que Anitta concorreu, mas não saiu consagrada.

"Imagina você chegar pro Hermeto Pascoal e se referir a ele como um 'artista menor' só porque você é mais popular. Não dou conta de lidar com essas coisas. Me respeita", escreveu.

A cantora também justificou as publicações: "Não confunda o que eu digo com ataques, ou declaração de guerra. Eu sou o tipo de pessoa que resolve as coisas conversando e não fujo do problema quando eu crio um. Às vezes nosso ponto de vista também precisa ser colocado sabe? Só acho".

Anitta no VMA

Na última terça-feira (12), Anitta performou e saiu vitoriosa da categoria "Melhor Clipe Latino" da MTV Video Music Awards.

Na hora de receber a estatueta do astronauta, Anitta fez uma declaração em inglês e espanhol. “Uau. Meu Deus, eu não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo, Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez, nós estamos aqui, muito obrigado a todos os meus fãs, sem vocês, eu não seria nada. Eu devo a vocês tudo o que eu sou, muito obrigado aos meus fãs no Brasil, aos meus fãs no México”, iniciou.

"Obrigada a mim... eu quero agradecer a mim, porque eu trabalhei muito duro, meu Deus. Mais um funk brasileiro. Nós estamos aqui com mais um funk brasileiro. Eles vão ouvir mais funk brasileiro no mundo agora e esse é só o começo", completou.