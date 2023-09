Reprodução/ Instagram/ MTV Anitta no VMA 2023

Na noite da última terça-feira (12), Anitta venceu pela segunda vez o VMA (Video Music Awards) tradicional premiação da MTV americana. Ela concorria com nomes como Bad Bunny, Shakira e Rosália e levou a estatueta da categoria Best Latin pelo videoclipe de “Funk Rave”. Anitta ainda fez história por ser a única mulher latina a ganhar duas vezes na categoria. Deste modo, alguns famosos fizeram questão de ir às redes sociais parabenizar a cantora.



Neymar postou um stories compartilhando uma foto do Instagram de Anitta e disse: "Nós temos que começar a dar mais valor às nossas crias brasieleiras. Parabéns Anitta por levar nossa música e o nosso país ao topo do mundo".







Gkay, que vive rumores de não crise na amizade com Anitta, também exaltou a vitória da artista. A influenciadora repostou um trecho do discurso da cantora e colocar bandeiras do Brasil.







Algumas celebridades ainda comentaram a publicação de Anitta no Instagram. “Brasil, estamos aqui de novo. Pela segunda vez estamos aqui. Vocês estão ouvindo o funk brasileiro e vocês vão ouvir muito mais mundo afora agora. Esse é só o começo, muito obrigada!”, escreveu a cantora na legenda do post.





"Entregou tudo", comentou Marina Ruy Barbosa. Lexa, amiga de Anitta, ainda disse: "To tão Feliz. Parabéns! Orgulho". Juliette também exaltou a cantora. "Que orgulhooooo", falou ela.