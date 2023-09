Reprodução / Mike Coppola / Getty Images for MTV Anitta levou o segundo prêmio no VMAs

Após levar a estueta de "Melhor Clipe Latino" no VMA 2023, pela segunda vez, Anitta foi tema na imprensa internacional. Além de marcar a história como a única mulher latina a ganhar a categoria duas vezes, a cantora se apresentou na edição deste ano da premiação norte-americana.



Anitta venceu a categoria com o videoclipe "Funk Rave e fez duas apresentações no palco do VMA. Uma sozinha, com músicas do EP Funk Generation: A Favela Love Story, e outra com o grupo Tomorrow X Together.



'Billboard', revista conceituada no mundo da música, avaliou as performances da noite. A apresentação de Anitta aparece na 5ª melhor posição da lista, à frente de nomes como Doja Cat e Olivia Rodrigo.

🚨HISTÓRICO: De Honório Gurgel para o mundo, confira a performance COMPLETA de Anitta no palco do #VMA #VMAs

pic.twitter.com/uyWHU2mpYa — CHOQUEI (@choquei) September 13, 2023





"Anitta deu à sua performance no VMA de 'Used to Be' e 'Funk Rave' as cores vibrantes e a arrogância que você esperaria de uma vitrine de funk brasileiro. Com caixas de leite encharcadas de neon e clima de festa, era uma celebração alegre e elétrica da qual você queria fazer parte", disse o veículo.



'CBS New NY, jornal diário de notícias do canal norte-americano "CBS" destacou o prêmio de Anitta como um dos pontos altos do VMA 2023. O programa conversou com Anitta no tapete vermelho, quando ela se mostrava confiante em levar a estatueta mais uma vez para casa.



Já a revista Cosmopolitan comentou a apresentação de Anitta com o grupo Tomorrow X Together na premiação, dizendo que ambos "fizeram história". A revista People relembrou que Anitta vem fazendo história no VMA desde o ano passado, quando foi a primeira brasileira a vencer uma categoria da premiação.



Pitchfork, site americano especializado em cultura, foi outro que destacou a performance da cantora. O veículo elogiou os vestidos neon das dançarinas de Anitta. Rolling Stone, um dos sites mais conceituados da música, por sua vez, disse que "Anitta transformou o VMA 2023 em 'Funk Rave' com a ajuda do Tomorrow X Together".

The Hollywood Reporter também comentou a performance de Anitta, classificando a apresentação como "dançante". A reprotagem do veículo ainda apontou a brasileira como uma "sensação global".