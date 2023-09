Reprodução/Instagram Em meio a críticas pelo corpo, namorado de Iza rasga elogios a namorada

Enfrentando várias críticas pelo corpo, Iza resolveu dar um chega pra lá compartilhando fotos de biquíni nas redes sociais.

Durante o último final de semana, quando se apresentou no The Town, a cantora foi alvo de comentários pela mudança das curvas. Os internautas apontaram que ela estaria "acima do peso".





No perfil do Instagram, ela abriu um álbum de fotos sem filtros exibindo o corpo natural sem se importar com os comentários.

"Passando pra dizer que amo meus talismãs e que tô feliz da vida! Obrigada por todas as mensagens lindas e tudo que tenho visto sobre o álbum, show no the town, aniversário... Tudo! É bom demais ter vocês!", escreveu ela na legenda.

Quem resolveu deixar um recado foi o namorada da cantora, o jogador de futebol, Yuri Lima. "Eu fico todo errado. Minha gostosa", declarou ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: