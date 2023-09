Reprodução Jojo Todynho decidiu bariátrica após Disney: 'Não entrei na cadeira'

A influenciadora Jojo Todynho revelou qual foi o acontecimento que a convenceu a fazer a cirurgia bariátrica. Em entrevista na última segunda-feira (11), a cantora apontou não ter conseguido curtir a viagem para Disney, nos Estados Unidos, devido ao peso.



Em conversa com Felipeh Campos, do Link Podcast, Jojo Todynho relembrou a viagem para o parque de diversão. "Quando fui em janeiro deste ano, tem um simulador do Avatar, que eu amo aquele brinquedo, eu vou três, quatro vezes no mesmo dia se deixar, porque eu gosto muito, e aí não andei no brinquedo por conta do tamanho, estava muito grande. Não entrei na cadeira", entregou.

Em agosto deste ano, Jojo Todynho realizou a cirurgia bariátrica. Inclusive, chegou a ser criticada, já que anteriormente teria rejeitado o procedimento. Na entrevista, ela revelou o maior peso que atingiu.

"Em 2022 cheguei a 160 kg, com 1,50 m de altura. Estava muito grande. (Não transparecia por causa) do peito muito grade, da bunda muito grande, a perna muito grande, a gordura deu uma distribuída. E eu não sentia dor, só a respiração [prejudicada] porque tenho bronquite asmática", declarou.