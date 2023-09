Reprodução/Instagram - 12.09.2023 Jojo Todynho comentou processo para adotar menino angolano





Jojo Todynho contou detalhes sobre o processo de adoção de um menino angolano , que conheceu durante uma viagem à Luanda. A cantora explicou que está realizando um "levantamento" sobre a condição de vida do garoto e rebateu uma crítica de um internauta após revelar o desejo de se tornar mãe.

"Poxa, te adoro. Mas tu não dá conta nem dos cachorros. [Está] sempre estão longe. Ter filho não é fácil, mesmo tendo dinheiro para gastar", criticou uma pessoa na página do Instagram "Gossip do Dia". "Meus cachorros estão no hotel do lado da minha casa e a minha casa está em obra, boca de afofo", respondeu Jojo.





Entre outros comentários que recebeu após falar da adoção, a artista disse que foi questionada sobre a família do menino e não sabe se ele tem familiares. "Por isso que pedi para fazer um levantamento. Não sei a situação que ele vive. Vão fazer o levantamento e vamos perguntar para família se eles aceitam eu adotar ele, para dar uma vida melhor, uma estrutura", declarou nos stories do Instagram.

Jojo relembrou a visita ao colégio onde conheceu o garoto angolano e observou que ele não tem uma "situação fácil" de vida. A cantora ainda cogitou a possibilidade de se tornar uma "madrinha" do menino, caso não consiga dar continuidade ao processo de adoção.

"Se a família falar que sim, ele vem para o Brasil. Se falar que não, vou ajudar ele. Amadrinho, viro madrinha dele e abençoo ele daqui. E toda vez que eu estiver em Angola e de alguma forma estar presente na vida dele, pois foi algo que não sei explicar", pontuou.

Jojo Todynho também ressaltou que "nunca teve a vontade" de adotar uma criança. "Nunca passou pela minha cabeça [...] Aconteceu. Essa ação não ia acontecer, não estava no script. Fui para lá para um propósito e Deus mudou a rota de tudo. É inexplicável. Após fazer esse levantamento, vamos ver como vai ficar as coisas. É um desejo do meu coração? É um desejo do meu coração. Mas não cabe a mim decidir. Mesmo que não puder adotar, vou tentar ajudar de alguma forma", comentou.

