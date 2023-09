Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho está muito satisfeita com o resultado que vem conseguindo com exercícios e com a cirurgia bariátrica, feita há um mês. Neste sábado (9), a cantora compartilhou fotos mostrando a silhueta, usando um look todo preto, decotado e transparente.

Sorridente e mandando um beijinho para a câmera, a famosa recebeu vários elogios de fãs e amigos famosos. “Te amo, bebê!”, disse Lúcio Mauro Filho. "Gostosa!", elogiou Karoline Menezes. “O que é isso no seu rosto? A tá! É beleza!”, escreveu um fã. “Bariátrica não é lipo, é um processo longo. Logo a jordana estará mais linda do que já é. Aceitem”, ressaltou outra.