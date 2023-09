Reprodução Instagram - 13.09.2023 Selena Gomez

Atriz e cantora, Selena Gomez , de 31 anos, usou os stories do Instagram, nesta terça-feira(13), para comentar as piadas e os memes dos quais foi alvo após ter participado do VMA (Video Music Awards), da MTV , que ocorreu na última terça-feira (12).



A artista se tornou um dos assuntos mais comentados pela Web devido as expressões faciais e reações que teve com o anúncio de determinadas apresentações e premiações envolvendo outros artistas, como Chris Brown e Olivia Rodrigo .



“Eu nunca mais serei um meme de novo. Eu prefiro ficar parada do que ser atacada por ser eu mesma. Muito amor”, escreveu a atriz através dos stories do Instagram, rede social em que lidera o ranking de celebridade mais seguida e já acumula 429 milhões de seguidores.



Embora tenha se consolidado na indústria fonográfica, Selena Gomez também concilia os trabalhos musicais com a carreira de atriz. Ela, inclusive, marcou os espectadores por vivenciar Alex Russo no seriado “Os Feiticeiros de Waverly Place”, do Disney Channel.