Reprodução/Twitter Megan Thee Stalion esclarece briga com Justin Timberlake nos bastidores do VMA

Uma das polêmicas durante o VMA na noite de terça-feira (12) foi a suposta briga entre Megan Thee Stalion e Justin Timberlake nos bastidores.

Um vídeo do backstage da premiação mostra uma interação dos artistas e logo os internautas interpretaram como uma discussão pela forma como ela gesticula em direção a ele.

Megan Thee Stallion and Justin Timberlake appear to be arguing backstage at the 2023 #VMAs . pic.twitter.com/aqIfIjssxl — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 13, 2023





Com a viralização, a rapper apareceu nas redes sociais para esclarecer os rumores. A artista compartilhou um vídeo ao lado do cantor no after-party em clima amigável.

"Eu só falo com as mãos", disse ela, que ainda se declarou: "Justin Timberlake te amo".





De acordo com a People, Megan estava animada com o encontro com Justin, assim como os integrantes do grupo NSYNC, mas ela não queria que o momento de correria fosse a apresentação oficial entre eles.

"Meg ama Justin. Ela estava dizendo: 'Isso não conta, não, não, nunca nos conhecemos antes!' Foi a primeira vez que se encontraram e ela estava animada", declarou uma fonte ao site.

