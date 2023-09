Raphaela Mafra Namorada de Toguro celebra nascimento do filho após internação na UTI

Nara Paraguaia usou as redes sociais para celebrar o nascimento do filho, Gael, fruto do seu relacionamento com Toguro. Após ficar internada e entubada na UTI , a influenciadora comemorou a recuperação e a ida para casa com o bebê.

No perfil do Instagram, ela compartilhou as primeiras fotos com o herdeiro ainda na maternidade.





"Dia de agradecer pela minha vida e da minha família, sou eternamente grata as pessoas que foram as ferramentas de Deus pra salvar a minha vida! Equipe Hospital Santa Joana, muito obrigada pela atenção, cuidado, por terem feito tudo de melhor pra eu continuar viva, pela atenção e cuidado, amei o hospital, amei ter o Gael com vocês!", começou ela.

"Equipe @partocomamor_ obrigada por ter me acompanhado na gestação inteira, me orientar, me apoiar, por me fazer sentir segura em todo momento! Sem vocês sei que não iria conseguir", seguiu.

Por fim, Nara agradeceu pelos registros. "Obrigada por registrar o momento mais importante da minha vida que foi o nascimento do Gael e o meu novo recomeço! E obrigada a cada um de vocês, meus seguidores e a todos os meus amigos que oraram por mim!", concluiu.

A influenciadora Nara Paraguaia, namorada de Toguro, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (11). Ela estava internada na UTI desde o dia 6 de setembro, quando sofreu uma hemorragia após o parto do filho Gael.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !