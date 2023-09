Reprodução / Instagram Toguro comemora primeira noite com o filho em casa

Depois de Toguro, Nara Paraguaia e o filho, Gael, passarem alguns dias no hospital após complicações no parto, a namorada e o filho receberam alta ontem (11).

O influenciador comemorou a primeira noite em casa com o filho nas redes sociais. "Fotão! Ele irá dormir bem, pois sabe que está protegido. 7 da manhã e o menino tá on-line", legendou a foto em que Gael aparece deitado no peitoral dele, enquanto ele repousa a mão em cima do corpo do filho.

Na última quarta-feira (6), Nara passou por complicações no parto, precisando de uma cesariana induzida e depois necessitou de ventilação mecânica. De acordo com o fisiculturista, a namorada teve que passar por uma histerectomia, procedimento que faz a retirada do útero.