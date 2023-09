Reprodução/Instagram Toguro atualiza estado de saúde da namorada, intubada após parto

Toguro apareceu nas redes sociais para detalhar o estado de saúde da namorada, Nara Paraguaia, que foi entubada após dar à luz primeiro filho do casal, Gael.

O bebê nasceu nesta quarta-feira (6) por uma cesariana induzida e a influenciadora teve complicações e precisou de ventilação mecânica invasiva.





Segundo o influenciador, a namorada passou por uma cirurgia e retirou o útero sendo submetida a uma histerectomia.

"Hoje era pra ser o dia mais feliz das nossas vidas, a Nara entrou em trabalho de parto à meia-noite, se preparou a gestação inteira pra ter parto normal. Ficou desde a meia-noite até as 11 da manhã tentando ter o nascimento natural, só que, por final, descobriu que o natural não iria ocorrer", disse.

Toguro contou que os médicos optaram pela cesárea. "Ela não gostou da ideia de fazer cesariana, não tinha opção. Gael nasceu lindo, forte e bem nutrido. Já a Nara passou por complicações, teve e hemorragia e está até nesse exato momento em cirurgia".

"Venho aqui com com uma tristeza no coração, que ela perdeu o útero, não poderá ter mais filhos, se não tira o útero, não teria chances de sobreviver", explicou ele.

"Até o momento, eu não entendo qual o propósito de Deus. A Nara se doou 100 % pro Gael, se Deus fizer isso comigo, eu não sei o que será da minha vida. Peço oração de todos, a Nara é uma menina do bem, não merece passar por isso, está intubada nesse momento", concluiu Toguro.

