Reprodução - Globoplay - 12.9.2023 Amanda Meirelles no "Encontro"





Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", participou do "Encontro" com Patrícia Poeta, nesta terça-feira (12), e dividiu opiniões dos telespectadores. Ao comandar um quadro sobre perda de olfato, Amanda foi apontada como insegura e constrangedora por parte da audiência da Globo.



"Deem um programa decente para Valéria Almeida e para Tati machado. É constrangedor ver o desperdício delas nesse programa e ainda botaram essa Amanda pra ler TP coisa que a Valéria e a Tati não precisam porque seguram um ao vivo como ninguém", reclamou uma internauta.

Leia também Bruno De Luca reage após acusação de omissão de socorro a Kayky Brito





Após deixar o estúdio, Amanda publicou uma indireta nos stories do Instagram. “Podem falar o que quiser, eu vou me divertindo durante a jornada”, retrucou a ex-participante do Big Brother Brasil.

Nas redes sociais, a médica ganhou o apoio dos fãs, que vibraram com a oportunidade da campeã do "BBB" estar no ar na Globo. "Você nos inspira e é isso que te torna tão especial", comemorou uma fã.

“Podem falar o que quiser eu vou me divertindo durante a jornada” é exatamente sobre isso! você nos inspira demais, Amanda e é isso que te torna tão especial. pic.twitter.com/NSw3CgaPkJ — manu do SUS (@amanudosus) September 12, 2023