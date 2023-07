Reprodução/Instagram - 06.07.2023 Monique Evans e Cacá Werneck vivem relacionamento há nove anos





Monique Evans vive um relacionamento com Cacá Werneck há nove anos e já tem uma data definida para oficializar a união com a DJ: março de 2024. A troca de alianças acontece após um término em 2021, em que elas ficaram separadas por um mês, mas demoraram para revelar a reconciliação ao público.



A apresentadora conta o motivo de ter escondido a volta do namoro e como a relação se fortaleceu após o caso. “Não quisemos que os seguidores falassem nada e ficamos vivendo a nossa vidinha escondida das pessoas [...] A gente não aguenta ficar separada. Ficamos namorando escondido, casadas, ela morou na minha casa escondido”, diz ao iG Gente, explicando que se arrependeram do que foi dito “no momento da raiva”.

“Falei umas coisas que não devia ter falado. Com aquela pandemia estava todo mundo meio doido. Estávamos passando por um período muito esquisito. Ela também falou umas coisas sem pensar, que foram mal interpretadas, mas só tivemos que nos entender”, comenta. Cacá foi a primeira mulher com quem Evans se relacionou e a ex-modelo destaca como a paixão continua intensa até hoje.





“Quando me apaixonei pela Cacá, nunca tinha transado com mulher ou pensado nisso. Hoje em dia me vejo completamente realizada e feliz com a minha escolha. Hoje em dia me vejo lésbica, total. Não consigo dizer que sou bissexual. Posso já ter sido bi sem saber. Mas se eu me separasse da Cacá, se acontecesse alguma coisa com a Cacá, não me vejo com mais ninguém”, pondera.

Evans cita a existência de uma “cobrança” do público para expor o que acontece no relacionamento, mas destaca que não esconde a verdade. “Tudo que fazemos as pessoas sabem. Somos muito abertas, assumimos para todo mundo. Desde lá [breve separação], a gente não brigou nunca mais. Com certeza fortaleceu nosso relacionamento. Tanto é que a gente vai se casar em março”, relata.

A cerimônia foi pensada para acontecer após a filha, Bárbara Evans, dar à luz gêmeos Álvaro e Antonio, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. “A gente ia casar esse ano, mas a Bárbara está grávida de gêmeos, então ela não poderia vir. Então marcamos para depois do nascimento dos bebês. Bárbara não está podendo viajar, vou ver ela em breve, mas depois disso não pode viajar mais. A barriga dela já está gigante. E é uma gravidez de risco, é diferente das outras quando é de gêmeos”, afirma.





Monique também frisa que o casamento será um evento íntimo. “Vai ser uma coisa só para a família, mas não para toda a família, só para os mais íntimos e para os super amigos. Uma coisa que não seja muito grande. A gente está pensando em um lugar ainda”, esclarece. A ex-modelo busca reunir familiares que moram fora do Brasil para a cerimônia.

“Pretendo que seja perto da Semana Santa, porque meu filho [Armando Aguinaga] está vindo de Barcelona e o meu irmão [Marcus Panthera], que está em Miami, já vai estar morando aqui no Brasil de novo”, compartilha. Evans também já imagina funções que as netas ocuparão no evento: “Espero que Bárbara venha porque queria que a Ayla [primeira filha de Evans] fosse daminha. Minha neta de Barcelona [Valentina, filha de Armando] vai vir e levar o sobrinho da Cacá de um lado e a Ayla do outro”.

Monique Evans avalia que a experiência como avó de Valentina, de 14 anos, é mais próxima em relação à Ayla, de 1 ano. “Somos muito unidas, ela me liga para contar as coisas como se fosse a melhor amiga dela, me conta todos os segredos. Agora com a Ayla é mais complicado, porque ela ainda não fala no telefone. Ainda não me reconhece, porque é muito bebezinha. Mas com certeza quando ela estiver maiorzinha ela vai pegar o telefone e ligar para a vó dela, vou ligar e a gente vai se falar por vídeo, vai ser mais fácil”, reflete.





Além da gravidez de gêmeos, Bárbara Evans está construindo uma mansão em São Paulo e Monique diz estar orgulhosa pelo momento atual da filha. “É maravilhoso, porque nunca pensei que minha filha fosse virar essa mulher que ela virou. Essa mãe exemplar, esposa maravilhosa, me orgulho demais”, analisa.

A apresentadora conta que acompanha o dia a dia da filha assim como os 2 milhões de seguidores de Bárbara no Instagram, pelos stories. “Sei de tudo assistindo os stories. É a primeira coisa que eu faço de manhã, assistir os stories e ver tudo que está acontecendo. Além disso, ela manda tudo pelo WhatsApp da família, ela manda umas fotinhos da Ayla”, entrega.





Monique também explica que se sente muito protetiva em relação a Bárbara, como em polêmicas em que a filha foi acusada de dar um “golpe da barriga” no marido. “Desde pequena, sentia que a Bárbara tinha mais necessidades de atenção do que o meu filho. Então sempre fui mais cuidadosa com ela, virei uma leoa realmente com relação a ela. Tenho isso até hoje, tanto é que chamo ela de ‘baby’, como se ela ainda fosse um bebê que precisasse de cuidados”, avalia, entre risadas.

“Fico louca com essa felicidade dela e com essa vida maravilhosa que ela está levando. O sonho dela era ser mãe e agora é mãe de três. E o marido dela é a coisa mais linda e mais querida do mundo. A família dele, é como se a Bárbara tivesse nascido no seio daquela família. Receberam a Bárbara muito bem. Então ela não sente falta de nada”, completa.



