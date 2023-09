Reprodução/Instagram MC Guimê e Lexa

Elogiou! A cantora Lexa aproveitou a participação em podcast na última segunda-feira (11) e elogiou o marido MC Guimê. A funkeira relembra o caso de importunação sexual no Big Brother Brasil e avalia como "caso isolado".

Durante entrevista ao podcast da médica Ana Beatriz Barbosa, a cantora Lexa mencionou o casamento com MC Guimê.

"No final das contas, a postura, é isso que me encanta, eu sei que muita gente vai citar e vai falar com relação ao que ele fez lá no Big Brother, gente, aquilo ali foi um caso que aconteceu muito ruim eu coloco até num lugar de caso isolado, comparado a tudo que eu vivi, que foi tudo muito incrivel", refletiu.

Durante a conversa, Lexa ainda enfatizou a escolha de reatar o casamento. "Não to com a pessoa a um ano, to com ele a 8 anos, quase uma decada, um terço da minha vida eu vivi com ele", comentou.

Através dos comentários do Instagram, a funkeira rebateu a repercussão do trecho da entrevista. "Vamos lá… aí Jesus… até o programa em 8 anos eu NUNCA tinha tido nenhum problema com ele, isso que eu quis dizer. PAAAAAZZZZ! Vamos falar de saúde? Que é mais importante, falei sobre tantas coisas legais nesse podcast, falamos desse assunto de forma breve e 2 horas sobre coisas muito legais! Assistam completo", indicou.





Relembre o caso

O cantor MC Guimê e o lutador Antônio Cara de Sapato foram expulsos do Big Brother Brasil 23 após indicações de assédio e importunação sexual contra outras participantes do reality.

Durante uma festa, o funkeiro apalpa a bunda da mexicana intercambista Dania Mendez. Em outro momento, ele repete a ação com Bruna Griphao. Na noite seguinte, ele e Sapato deixaram o confinamento.

Devido a repercussão, as autoridades interviram e a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam-RJ) abriu uma investigação contra os dois participantes. Posteriormente, Guimê e Sapato foram indiciados e o caso foi para o Ministério Público do Rio, quem prosseguiu com a denúncia por importunação sexual.