Os cantores Lexa e MC Guimê participaram do programa Altas Horas exibido neste sábado (8) e comentaram sobre a reconciliação de seu casamento, após o episódio de importunação sexual envolvendo o funkeiro durante o BBB 23.

Lexa se emocionou ao contar como recebeu a notícia e admitiu ter tomado tranquilizantes durante o período conturbado. "Sendo muito sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu quero inclusive agradecer o carinho que as pessoas tiveram comigo, muitas pessoas se compadeceram, viram a minha situção, o quanto eu fiquei vulnerável dentro de tudo que estava acontecendo", começou ela.

Lexa contando no #AltasHoras como reagiu quando viu MC Guimê assediando as mulheres no BBB23:



“Prefiro ficar com a imagem do bom jogador que ele foi e como um bom marido que ele é pra mim. É muito triste que as pessoas fiquem só nesse assunto [assédio]”.

pic.twitter.com/1mwRugrYC4 — CHOQUEI (@choquei) July 9, 2023

"Eu lembro que meu amigo desligou a TV e me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, que é quando você esquece. Então, eu tenho poucas lembranças desse dia. Mas Graças a Deus, passou. Eu acho que ele nunca tinha me visto chorando falando sobre isso. Foi uma fase complicada. Mas acho que por eu conhecer muito o coração dele, eu decidi passar isso para o lado", continuou Lexa.

Ela lamentou que o episódio tenha marcado a passagem do marido pelo BBB. "É muito triste que as pessoas fixam a imagem dele àquele momento, e não no excelente jogador que ele foi. Assim como ele foi um excelente marido para mim durante todo esse período. Então, eu prefiro ficar com essa imagem boa".

Guimê também comentou sobre o ocorrido e disse que só se deu conta do que de fato tinha acontecido quando ele e Cara de Sapato receberam a notícia da expulsão. O funkeiro ainda agradeceu à amada por tê-lo perdoado. "Eu só soube quando o Tadeu apareceu no ao vivo falando que eu e o Sapato tínhamos passado do limite e estávamos expulsos do programa. Eu comecei a assimilar pequenos flashes que eu tinha na minha mente, porque aquela noite eu tinha bebido muito", afirmou ele.

"Não tem como justificar o injustificável. Eu errei, eu amo muito ela [Lexa], ela sabe disso. [...] Quando eu sai, eu comecei a entender tudo. Fiquei muito triste por conta de esse episódio envolver muito ela [Lexa] e do quanto ela estava envolvida comigo lá dentro. E graças a Deus, ela me perdoou", completou o ex-brother.

Por fim, a cantora falou sobre a pressão do público para que ela tomasse uma decisão diante de tudo que aconteceu. "Eu me senti muito pressionada a ir para uma direção que as pessoas queriam que eu fosse. Eu pensei: 'Deus, o que eu vou fazer da minha vida?'. Foram 8 anos tão incríveis, tão maravilhosos. Pensei: 'Será que eu jogo isso para o ar?'. Tem gente que jogaria, não é o meu caso".

Ela acrescentou: "Eu não desisto tão fácil assim, nem das pessoas, nem da minha vida. Então, sim, eu decidi estar com ele. É uma história de amor, carinho e admiração. Preferi lembrar dos momentos bons. Foram 8 anos sem me fazer nada. A gente está sujeito, sim, a cometer falhas graves. Mas a gente, também, está sujeito a recomeçar e saber pedir desculpas, e ele soube. Então, é o que vale para mim".

Lexa sobre ela e MC Guimê.

"Foram 8 anos sem me fazer nada, então assim. Eu acho que, é a gente tá sujeito sim a cometer falhas graves, mas a gente tá sujeito a recomeçar, e saber pedir desculpas, ele soube, então, é o que vale pra mim." #AltasHoras pic.twitter.com/ASJOA1RCQL — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 9, 2023

